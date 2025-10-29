Inter-Fiorentina si decide nella ripresa? Ecco cosa dicono le quote

Tutto lasciava pensare che, per come stavano andando le cose, la trasferta dell’ Inter a Napoli potesse concludersi con una vittoria nerazzurra. E invece la faccenda si è complicata notevolmente per l’undici di Chivu che, andato sotto per un rigore contestatissimo poco dopo la mezz’ora del primo tempo, ha provato a recuperare il risultato nei rimanenti minuti della prima frazione di gioco ma si è completamente sciolto nella ripresa subendo prima il raddoppio dei partenopei e, nonostante l’1-2 su rigore, anche il terzo gol degli azzurri che hanno chiuso il match.

Inter-Fiorentina in parità al riposo? Le quote

Il sorpasso al Milan e la conquista del primato per l’Inter è dunque sfumato e stasera Sommer e compagni ripartono dalla sfida casalinga ad una Fiorentina che, dopo 8 partite giocate, in campionato non ha ancora trovato la sua prima vittoria (solo 4 pareggi e altrettante sconfitte).

I viola sono in fondo alla classifica e non trovano certo l’avversario migliore per provare a risalire. Sono 7 le reti fin qui realizzate dai toscani e 12 quelle subìte, solo una in più (a dire il vero) di quelle incassate dall’Inter che però ne ha messe a segno ben 19 proponendosi, al momento, come miglior attacco della serie A.

Si diceva dei viola che sono ancora a quota zero vittorie ma, per dovere di cronaca, bisogna anche ricordare che i nerazzurri non hanno mai chiuso con un risultato di parità, né al 90’ né, tantomeno al 45’. Sempre l’Inter, nelle 8 partite di campionato disputate, ha fatto sempre registrare lo stesso segno al termine del primo e del secondo tempo (in particolare 5 volte l’accoppiata parziale/finale 1/1 e 3 volte la 2/2).

La Fiorentina ha giocato fin qui 4 volte in trasferta e in tutte e 4 le occasioni è andata al riposo con il segno X. Nell’ultima, al Meazza contro il Milan, dopo lo 0-0 all’intervallo, è poi finita ko nella ripresa per 2-1.

Per le quote l’1 non è in discussione: segno 1 a 1.41 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su BetFlag e Snai. Ma, per trovare anche una quota più interessante, chissà che anche stavolta dopo un primo tempo chiuso in parità, la partita non si decida nei secondi 45’ di gioco. L'X primo tempo è quotato a 2.50 da Cplay e Begamestar, a 2-45 da Elabet.