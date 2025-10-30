Playoff Championship Veikkausliiga, il pronostico di Kuopio Ps-Gnistan

Soltanto tre partite ancora da disputare e in teoria, ma solo in teoria, sono ancora in quattro a sperare di vincere la Veikkausliiga . Al momento, nei playoffs Championship (quelli, appunto, riservati alle prime sei della stagione regolare che mettono in palio il titolo di campione di Finlandia più i due posti nelle qualificazioni della prossima Conference League), comanda il Kuopio Ps con 60 punti seguito a 3 lunghezze di distanza dall’ Inter Turku che precede di un punto l’ Ilves e di 3 punti l’ Sjk .

KuPs all'assalto: si parte dall'1

E’ evidente che tutto è nelle mani della capolista alla quale basterà (si fa per dire) vincere i 3 incontri rimanenti (nell’ordine Gnistan oggi con Inter Turku e Hjk a seguire) per mantenere il primato fino alla fine.

L’unico rischio potrebbe venire dallo scontro diretto con l’Inter Turku, secondo e al momento con differenza reti migliore di un gol (+26 contro +25) per cui diventa fondamentale che il match di oggi contro l’ultima delle sei che prendono parte a ques

ti spareggi (con la metà dei punti della capolista, soltanto 31) non solo regali la vittoria ma anche un punteggio con il maggior scarto possibile.

Le due formazioni in questa stagione si sono già incontrate tre volte e il Kuopio si è imposto in tutte e tre le occasioni vincendo prima fuori casa 2-1 per poi ripetersi con due più roboanti 6-2 (in casa) e 4-0 (di nuovo in trasferta).

Lo Gnistan non ha più nulla da chiedere a questo torneo mentre la posta in palio per il KuPs è altissima. Da provare l’1 con l’aggiunta di Over 2,5 e/o No Goal.

Il segno 1 è quotato a 1.28 da Cplay e Begamestar, a 1.27 da AdmiralBet, a 1.26 da LeoVegas. Probabile per i bookie l'Over 2,5, offerto mediamente a 1.35 mentre la quota prevista per il No Goal si alza fino a 2.05 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Bet365.