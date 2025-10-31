Bundesliga, Augsburg-Dortmund: quote e pronostico

Ecco la quota per il 2 del Dortmund

Un 6-0 che non ammette repliche e che costringe l’Augsburg a rimanere in classifica dove era, cioè quart’ultimo a 3 sole lunghezze di distanza dalle posizioni che costano (le ultime due) o possono costare la retrocessione (la terz’ultima).

Per risollevare il morale ci vorrebbe una vittoria ma l’anticipo di questa sera non sembra il più adatto allo scopo. Alla WWK Arena, infatti, arriva il Dortmund che, dopo il ko con il Bayern di un paio di turni fa, è scivolato al quarto posto a ben 7 lunghezze dal Bayern capolista e con un punto in meno rispetto allo Stoccarda (terzo) e a due dal Lipsia (secondo).

Anche i gialloneri hanno dunque necessità di far punti e questa è la notizia peggiore per l’Augsburg che ha fin qui incassato 20 reti (peggior difesa del torneo) realizzandone 12 mentre i BVB sono quelli che hanno subìto meno reti (6) dopo il Bayern (4) mettendone a segno 14.

L’Augsburg è anche fresco di eliminazione dalla Dfb Pokal (tre giorni fa) per mano del modesto Bochum mentre il Dortmund, seppur ai rigori, nella stessa competizione ha eliminato a Francoforte l’Eintracht qualificandosi ai quarti di finale.

Il segno 2 sembra una scelta obbligata: quota 1.58 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Bet365, 1.55 su LeoVegas.