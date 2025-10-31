Catania primo per una notte? Serve il 2 contro la Casertana: il pronostico

Vince il Catania? Che quota per il 2!

La Casertana ospita il Catania con un ritardo in classifica di 7 punti rispetto ai siciliani attualmente secondi a una sola lunghezza dalla capolista Salernitana.

Il Catania ha fin qui incassato, dopo 11 giornate, soltanto 5 reti proponendosi come migliore difesa del campionato. Non è questo l’unico primato, vanta anche quello di miglior attacco (in condominio con il Cosenza) grazie alle 21 reti al suo attivo.

La Casertana risponde con un doppio 14 (stesso numero di reti sia fatte che subìte), numeri che sicuramente non possono competere con quelli degli odierni avversari.

I campani sono reduci dal ko contro la prima della classe, i siciliani da 3 pareggi prima e 4 vittorie poi. Il segno 2 regala un premio decisamente interessante, potrebbe valere la pena farci un pensierino. La vittoria degli etnei paga 2.12 su Cplay e Begamestar, 2.05 su Snai e 2 su Planetwin.