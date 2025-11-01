Pronostico Bari-Cesena, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Archiviato il turno infrasettimanale , la Serie B torna di nuovo in campo per l' 11ª giornata . Domenica alle 15 il Cesena , secondo in classifica insieme al Monza a meno uno dal Modena capolista, fa visita al Bari che ha saltato l'impegno con la Juve Stabia . Ecco quote e pronostico del match del San Nicola.

Almeno un gol per parte al San Nicola? Ecco quanto vale l'esito Goal

Il Cesena può vantare di gran lunga il miglior rendimento esterno della cadetteria: 15 punti in cassaforte, frutto di cinque vittorie. L'unica sconfitta è arrivata contro il Frosinone.

Il Bari è imbattuto in casa, due vittorie e due pareggi, con cinque gol fatti e tre subìti (sempre al San Nicola). Servirà una super prestazione ai pugliesi per fermare la corsa dei romagnoli, capaci di segnare 11 reti in 6 trasferte.

Chi vincerà secondo i bookmaker? Il Cesena parte leggermente favorito, il segno 2 vale 2.52 per Cplay e Begamestar contro il 2.95 previsto per l'1 e il 3.10 per il pareggio. Segno 2 a 2.45 sulle lavagne di Bet365 e Snai, con la vittoria del Bari valutata 2.90 da Betsson e 2.85 da Bwin.

In considerazione del fatto che il Bari è sempre andato a segno in casa e lo stesso ha fatto in trasferta il Cesena, si può considerare l'esito Goal: a 1.88 per Cplay e Begamestar, 1.85 per Sisal.