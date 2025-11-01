Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 1 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liverpool-Aston Villa, i Reds escono dalla crisi? Quote e pronostico© APS

Liverpool-Aston Villa, i Reds escono dalla crisi? Quote e pronostico

I Villans hanno vinto sei delle ultime sette partite tra campionato e coppe
2 min
TagsLiverpoolAston Villapronostico

Neanche il tempo di pensare che la crisi del Liverpool fosse finita (il 5-1 di Champions a Francoforte aveva dato questa impressione) che i “Reds” sono caduti rovinosamente altre due volte.

Goal o No Goal? Ecco il consiglio su cosa giocare

Sembra impossibile eppure il doppio ko con Brentford in campionato prima (2-3) e Crystal Palace in Efl Cup poi (addirittura 0-3 ad Anfield) non ammette troppe repliche.

In Premier League il Liverpool è precipitato al settimo posto e stasera dovrà vedersela con un Aston Villa che ha gli stessi suoi punti ma viene da una striscia di 6 vittorie nelle ultime 7 esibizioni (ha perso solo in Olanda l’ultimo match di Europa League) andando sempre in rete nelle ultime 9 gare disputate.

Il Goal a pronostico ci sta tutto: quota 1.58 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse