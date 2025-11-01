Come finisce Cremonese-Juventus? Le quote del debutto in bianconero di Luciano Spalletti

Sono tante le cose che Spalletti aveva detto quando ha lasciato il Napoli dopo la conquista del terzo scudetto ma, a guardare poi quanto è accaduto, non si può certo dire che sia stato di parola.

Quante reti allo Zini? Cosa dicono le quote

Anche la parola, ormai, non ha più alcun valore (non solo nel calcio) e l’approdo del tecnico di Certaldo sulla panchina della Juventus ne è l’ennesima conferma.

Subito dopo il trionfo partenopeo ad andare dalla Vecchia Signora ci aveva già provato anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri nell’anno della conquista del titolo di campioni d’Italia ma, a differenza di quanto accaduto a Napoli, per lui poche soddisfazioni a Torino e matrimonio concluso quasi subito.

Queste considerazioni iniziali non fanno che aggiungere pepe al primo match che vedrà Spalletti sedere sulla panchina bianconera, un match già in programma sabato sera (ore 20.45) allo Zini contro una Cremomese che, finora, ha perso soltanto una volta a San Siro contro l’Inter.

In classifica i grigiorossi sono un punto dietro a Yildiz e compagni e i numeri relativi alle reti sono abbastanza simili tra loro (11 fatte e 10 subìte dai lombardi, 12 fatte e 9 subìte dai torinesi). Dei numeri che, a fronte di 9 partite di campionato giocate, fanno intuire una certa prevalenza di Under 2,5 ripetto agli Over e la verifica conferma in pieno quanto si poteva pensare. Sono 6 gli Under 2,5 fin qui collezionati dalla Cremonese (3 nelle 4 esibizioni casalinghe), sono addirittura 7 quelli messi insieme dalla Juventus (4 nelle 4 gare esterne disputate).

In un match dove sicuramente nessuna delle due vorrà perdere la cautela potrebbe caratterizzare tutti i 90 minuti lasciando spazio, ancora una volta proprio all’Under 2,5.

Un match con massimo due reti totali è offerto a 1.85 da Cplay e Begamestar, a 1.84 da Netwin, a 1.83 da William Hill.