Pronostico Fiorentina-Lecce, Pioli non può più sbagliare

Bonus finiti, vietato sbagliare. Domenica 2 novembre, alle 15, Stefano Pioli si gioca la permanenza a Firenze contro il Lecce di Eusebio Di Francesco , altro tecnico la cui panchina traballa. Sono 6 i punti in classifica dei salentini, reduci dallo 0-1 contro il Napoli , a fronte dei 4 racimolati dai viola, ancora senza successi in campionato. Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Lecce .

Fiorentina-Lecce da combo: ecco di che si tratta

Nelle prime quattro gare casalinghe di campionato la Fiorentina non è mai riuscita a conquistare i tre punti: tre sconfitte e un pareggio, 2-2 col Bologna, per una viola che al Franchi ha sempre fatto registrare il Multigol 2-4. La Fiorentina ha oltretutto iniziato il weekend di campionato con l'etichetta di "squadra che ha subìto più reti in casa": ben nove.

Un trend da invertire al più presto contro il Lecce, che lontano da casa na battuto 1-0 il Parma, pareggiato 0-0 col Genoa e perso contro Atalanta (1-4) e Udinese (2-3).

In una sfida così delicata, si può valutare una giocata combo: 1X+Multigol 2-4. Ovvero, Fiorentina vince o pareggia e sfida con minimo due, massimo quattro reti totali.

Un'opzione offerta a 1.75 da Cplay e Begamestar, a 1.67 invece da Sisal.