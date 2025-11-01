Pronostico Verona-Inter, segno 2 probabile per i bookie. Occhio al Multigol

Occhio alla statistica del Verona

Contro l'Hellas l'Inter vanta una tradizione ampiamente positiva e, guardando al presente, sono 13 i punti in classifica che separano le due squadre. Fin qui il Verona ha segnato solo 5 gol contro i 22 dell'Inter, che di reti ne ha subìte 11 contro le 14 degli scaligeri. Al Bentegodi, nel 2025, la squadra di Paolo Zanetti ha vinto solo una volta, a febbraio contro la Fiorentina. Davvero difficile ipotizzare che riesca a sbloccarsi contro Calhanoglu e compagni, favoritissimi nei pronostici.

Il segno 2 si gioca a 1.40 su Cplay e Begamestar, l'offerta scende a 1.36 su Bet365 e a 1.33 su LeoVegas. Il primo pareggio in campionato dell'Inter oscilla tra 4.75 e 5, la vittoria del Verona tocca quota 8. Da segnalare una statistica interessante: il Verona non ha ancora fatto registrare la somma gol 3.

Occhi puntati sul Multigol 3-4 (match con tre o quattro reti totali), da consigliare a chi è in cerca di un esito dalla quota più conveniente: pari a 2.43 su Cplay e Begamestar, a 2.40 su Sisal.