Pronostico Milan-Roma, statistiche e consigli su cosa giocare

Chiusura di domenica con brivido visto che al Meazza si affrontano Milan e Roma . I rossoneri vincendo aggancerebbero i giallorossi che però hanno necessità di conquistare i 3 punti per portarsi da soli in vetta al campionato dopo che il Napoli ha pareggiato 0-0 col Como .

Quanti gol al Meazza? Il pronostico

I presupposti perché si assista ad un match combattuto ci sono tutti. L’undici di Gasperini finora non ha mai pareggiato un incontro e, con sole 4 reti al passivo, propone la miglior difesa del torneo. Le reti all’attivo sono invece 10 (un valore non troppo brillante) con i rossoneri che rispondono facendo contare 14 reti realizzate e 7 incassate.

La Roma, nel turno di metà settimana concluso da poco, ha fatto registrare il secondo Over 2,5 e il secondo Goal nell’arco delle prime nove partite. Due esiti che il Milan, seppur di poco, predilige avendone fatti contare fin qui 5 di entrambi (di cui 4 nelle 5 gare interne finora disputate).

Svilar e compagni hanno vinto tutte e 4 le partite in trasferta che hanno giocato in questo avvio di campionato incassando una sola rete nei primi 45’ con il Milan che invece, a San Siro, ha preso gol nel primo tempo soltanto all’esordio contro la Cremonese.

Questa potrebbe essere l’occasione giusta per provare il Multigol 2-4: quota 1.58 su Cplay e Begamestar, 1.60 su Sisal.