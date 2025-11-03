Oviedo-Osasuna, il pronostico: ecco due esiti da considerare

Occhi puntati sui gol

L’undici di Pamplona, se si guarda alla classifica, non è che stia molto meglio. Ha soltanto 3 punti in più rispetto all’Oviedo e nelle 5 trasferte fin qui disputate ha fatto registrare altrettanti ko. L’attacco della formazione di casa (7 reti all’attivo) è il peggiore del torneo (l’Osasuna ne ha messe a segno 9) mentre le 19 reti al passivo fanno dell’Oviedo una delle peggiori difese del campionato.

Entrambe le formazioni sono regine dell’Under 2,5 e del NoGoal (6 dei primi e 7 dei secondi quelli fatti registrare dai padroni di casa, 7 dei primi e 6 dei secondi quelli fin qui collezionati dall’undici ospite) e anche stasera il pronostico non può certo discostarsi troppo da quanto visto finora.

L'Under 2,5 si può giocare a 1.53 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Netwin, a 1.46 su LeoVegas. Il No Goal è proposto a 1.75 da NetBet, Elabet e Sisal.