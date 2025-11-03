Sassuolo-Genoa, quote e pronostico: per i bookie è sfida dall'esito incerto
Per il Genoa questa stagione non è certo iniziata nel migliore dei modi. Dopo nove giornate di campionato i liguri occupano mestamente l’ultimo posto in classifica con 3 soli punti conquistati, frutto di altrettanti pareggi. Ancora nessuna vittoria e ben 6 sconfitte non rappresentano certo un biglietto da visita incoraggiante e impongono una inversione di marcia per evitare di accumulare ritardi poi impossibili da recuperare.
Segnano entrambe? Scopri la quota dell'esito Goal
Uno dei due posticipi della decima giornata porta i rossoblù a Reggio Emilia per affrontare un Sassuolo che, invece, ha progressivamente migliorato il suo rendimento portandosi a metà classifica ma molto più vicino alle posizioni che valgono l’Europa che a quelle dove si rischia di retrocedere.
Una situazione che potrebbe migliorare ulteriormente incamerando la posta in palio oggi anche se, dall’altro lato, la situazione quasi drammatica del Genoa rende la sfida di oggi più incerta del previsto. A rendere tutto ancora più complesso è stato Vieira, allenatore (ormai ex) del Grifone, che ha lasciato la panchina rossoblù soltanto qualche giorno fa aggiungendo alla dirigenza ligure un altro problema (neanche piccolo) da risolvere.
A prescindere da tutto, per entrambe le squadre, resta la necessità di vincere e per farlo è necessario andare in rete. Il Goal sembra l’esito più adatto nell’occasione.
Almeno una rete per parte è in lavagna a 2.05 su Cplay e Begamestar, a 2 su Eurobet, a 1.95 su Bwin.