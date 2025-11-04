Juventus-Sporting, quote e pronostico: ecco cosa giocare

La prima, in campionato contro la Cremonese , è andata bene (vittoria per 2-1). Adesso per Luciano Spalletti e la Juventus c’è subito la seconda, stavolta in Champions League , contro lo Sporting che fin qui ha vinto due partite (4-1 al Kairat Almaty e 2-1 al Marsiglia) perdendo invece a Napoli per 2-1.

Match da Goal? Le quote dei bookmaker

I bianconeri invece non hanno ancora mai vinto. Hanno pareggiato, in maniera rocambolesca, per 4-4 all’esordio contro il Borussia Dortmund e hanno concesso il bis (stavolta 2-2) nel turno successivo contro il Villarreal prima di cadere (0-1) a Madrid contro il Real.

Un rendimento differente che, al giro di boa di questa fase campionato (oggi si gioca il quarto incontro degli otto previsti), vede i portoghesi avanti con 6 punti in classifica e la Vecchia Signora più dietro con 2 soli punti all’attivo. Una situazione che deve assolutamente cambiare se la Juventus vuole coltivare speranze di qualificazione visto che, al momento, occupa la 25ª posizione in classifica, ovvero è la prima delle escluse.

Lo Sporting nel tris di incontri disputati in Europa ha messo a segno 7 reti incassandone 4 mentre per la Juventus le reti fatte sono 6 contro le 7 subìte. Tre volte Over 2,5 nelle 3 esibizioni di Champions per i lusitani che, comunque, sono andati sempre a rete in tutte e 15 le partite fin qui disputate (in tutte le competizioni) a partire dall’inizio del campionato portoghese (l’8 agosto scorso).

I bianconeri non hanno una regolarità realizzativa analoga ma hanno la necessità di andare in rete per salire in classifica.

Con l’1 che rende 1.92 volte la posta per posta Cplay e Begamestar, 1.95 per Sisal, c’è dunque anche il Goal che può rappresentare una validissima alternativa.

Almeno una rete per parte allo Stadium vale 1.68 per Cplay e Begamestar, 1.65 per Sisal.