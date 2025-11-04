Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Liverpool-Real Madrid, per i bookie ad Anfield sarà spettacolo© Getty Images

Pronostico Liverpool-Real Madrid, per i bookie ad Anfield sarà spettacolo

Numeri decisamente migliori per gli spagnoli rispetto a quelli degli inglesi ma la sfida resta aperta a qualsiasi risultato
2 min
TagsLiverpoolReal Madridpronostico

Se i “Reds” fossero quelli dell’anno scorso Liverpool-Real Madrid di stasera poteva essere considerata una possibile finale anticipata. Ma il rendimento di questa stagione del club inglese lascia veramente perplessi.

Una combo per la super sfida di Anfield: ecco di che si tratta

Sei sconfitte nell’arco delle ultime 8 partite (compresa l’eliminazione dalla Efl Cup) rappresentano un punto debole se confrontate con le 13 vittorie (e un unico ko) conquistate dal Real nelle 14 gare stagionali fin qui disputate. Anche così, tuttavia, secondo i bookmaker l'esito del match resta incerto. Liverpool di poco favorito, l'1 è offerto a 2.37 da Cplay, Betsson e Netwin, il 2 viaggia a 2.70 su Lottomatica, Bet365 e Snai. Il pareggio oscilla tra 3.75 e 4.

Impossibile non guardare in direzione di Goal e Over 2,5 vista la parata di stelle che sfilerà sul prato verde di Anfield. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse
Unisciti alla community