Pronostico Manchester City-Borussia Dortmund, show all'Etihad
Ecco cosa giocare nella sfida di stasera tra inglesi e tedeschi
Sette punti ciascuno, differenza reti quasi identica ma il Manchester City ha realizzato finora 6 reti mentre il Dortmund ne ha messe a segno il doppio, 12.
Le scommesse sui gol segnati: scopri i consigli
Nella sfida di stasera all’Etihad Stadium la squadra di Guardiola parte con i favori del pronostico (segno 1 a 1.45, pareggio a 4.95 e 2 a 5.90) ma quest’anno qualche passo falso concede alcune chances ai BVB che in 14 partite stagionali finora disputate hanno perso solo contro il Bayern.
Sembrano ok Goal e Over 2,5. Almeno una rete per parte si gioca a 1.58 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Sisal.
L'Over 2,5 vale 1.41 per Cplay, Begamestar e Sisal.