giovedì 6 novembre 2025
Pronostico Utrecht-Porto, i lusitani hanno qualcosa da farsi perdonare...© EPA

Pronostico Utrecht-Porto, i lusitani hanno qualcosa da farsi perdonare...

Lusitani a caccia del successo in Olanda dopo il ko contro il Nottingham Forest
2 min
utrecht Porto pronostico

Veniva da 11 vittorie e un pareggio nelle 12 partite stagionali fino a quel momento disputate e affrontava un Nottingham Forest in crisi e con il terzo allenatore sostituito in pochi mesi sulla panchina.

Utrecht o Porto? Ecco chi è favorito secondo i bookie

Eppure il capitombolo, inatteso, per il Porto è arrivato visto che nell’ultimo turno di Europa League i lusitani sono andati ko (0-2) contro gli inglesi del Forest.

Una sconfitta che ha fermato il Porto a quota 6 punti in questa competizione continentale e che gli impone adesso di liquidare, in maniera migliore, la pratica Utrecht che il calendario gli propone oggi.

Una formazione, quella olandese, ultima in Europa con zero punti e che non sembra poter rappresentare un ostacolo difficile da superare.

Ci sta il 2, offerto a 1.68 da Eplay24, a 1.67 da Bet365, a 1.65 da Snai. Il pareggio vale circa 4 volte la posta, il 2 è pagato 4.70 da William Hill, 4.65 da NetBet, 4.50 da BetFlag.

Unisciti alla community