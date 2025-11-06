Pronostico Utrecht-Porto, i lusitani hanno qualcosa da farsi perdonare...
Veniva da 11 vittorie e un pareggio nelle 12 partite stagionali fino a quel momento disputate e affrontava un Nottingham Forest in crisi e con il terzo allenatore sostituito in pochi mesi sulla panchina.
Utrecht o Porto? Ecco chi è favorito secondo i bookie
Eppure il capitombolo, inatteso, per il Porto è arrivato visto che nell’ultimo turno di Europa League i lusitani sono andati ko (0-2) contro gli inglesi del Forest.
Una sconfitta che ha fermato il Porto a quota 6 punti in questa competizione continentale e che gli impone adesso di liquidare, in maniera migliore, la pratica Utrecht che il calendario gli propone oggi.
Una formazione, quella olandese, ultima in Europa con zero punti e che non sembra poter rappresentare un ostacolo difficile da superare.
Ci sta il 2, offerto a 1.68 da Eplay24, a 1.67 da Bet365, a 1.65 da Snai. Il pareggio vale circa 4 volte la posta, il 2 è pagato 4.70 da William Hill, 4.65 da NetBet, 4.50 da BetFlag.