Serie B, pronostico Frosinone-Modena: Alvini "vede" il primo posto in classifica
Modena, Frosinone o Monza, chi andrà alla sosta da capolista della Serie B? Due di queste tre squadre daranno vita ad uno scontro diretto davvero interessante. Si tratta di Frosinone e Modena, rispettivamente terza e prima in classifica. Ecco quote e pronostico del match, in programma sabato 8 novembre alle ore 15.
Massimo due reti allo Stirpe? A quanto è quotato l'Under 2,5
Sono lassù non per caso. Hanno segnato più gol di tutti (Frosinone 20 gol, 19 il Modena) con i Canarini che possono vantare la miglior difesa del torneo cadetto: appena 6 reti al passivo, mai più di una in un singolo incontro.
Di più, Frosinone e Modena possono vantare cinque clean sheet a testa (partite chiuse con la porta inviolata), a dimostrazione di come finora il loro ruolino di marcia sia stato davvero brillante.
Secondo i bookmaker la sfida dello Stirpe è aperta a qualsiasi risultato, le quote sono equilibratissime.
Il segno 1 è quotato a 2.72 da Eplay24, a 2.70 da William Hill, a 2.60 da LeoVegas. Il 2 del Modena si gioca a 2.65 su Netwin, a 2.60 su Betsson, 2.55 su Bwin. La divisione della posta oscilla tra 3.10 e 3.20.
Prevarrà la voglia di non perdere? Per chi crede in questa eventualità, va considerato l’Under 2,5 in lavagna a 1.67 su Eplay24 e Betsson, a 1.65 su Snai e Sisal.