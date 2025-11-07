Spezia-Bari, il pronostico: Donadoni a caccia dei tre punti al debutto con i liguri

Finora per lo Spezia un bottino magro, anzi magrissimo. Sette soli punti conquistati che fanno dei bianconeri l’ultima della classe insieme all’altro undici ligure, la Sampdoria . Il club ha deciso di affidare la panchina a Roberto Donadoni , l'uomo scelto per la missione risalita dei liguri. Ecco il pronostico di Spezia-Bari .

Massimo due reti al Picco? Ecco a quanto è quotato l'Under 2,5

Stasera, dunque, al Picco lo Spezia riceve il Bari che, pur con una partita in meno (c’è da recuperare la sfida con la Juve Stabia), ha 5 punti in più ma naviga ancora pericolosamente vicino alla quint’ultima posizione. I liguri restano gli unici nel torneo cadetto a non aver ancora vinto in casa: due pareggi e quattro sconfitte, quattro gol fatti e dieci subìti.

Anche il Bari esibisce un biglietto da visita in trasferta non proprio brillante: zero vittorie, un pari e quattro ko con... quattro gol realizzati e dodici al passivo.

Il match si presenta all’insegna della cautela con il timore di perdere in grado di prendere il sopravvento sulla voglia di vincere.

In casi del genere il ricorso all’Under 2,5 è obbligatorio: questo esito è proposto a 1.55 da Eplay24, Betsson e Snai, a 1.50 da Bwin.