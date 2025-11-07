Pronostico Pisa-Cremonese, sarà battaglia nell'Arena: quote e consigli

Pisa, occhio al dato che può indirizzare il pronostico

Proprio il Pisa è protagonista stasera dell’anticipo di Serie A all’Arena Garibaldi contro la Cremonese. Una formazione, quella lombarda, che invece ha iniziato molto bene la stagione posizionandosi al decimo posto dopo dieci partite. I grigiorossi hanno messo a segno in tutto 12 reti e ne hanno incassate altrettante mentre il bottino del Pisa è più misero (7 reti all’attivo) mentre il passivo è appena più ampio (14 reti subìte).

Scorrendo i numeri e le cifre di entrambe le squadre un dato vistoso spicca in maniera clamorosa e riguarda la formazione nerazzurra. Nelle 5 gare casalinghe finora disputate i toscani hanno sempre fatto registrare Under 2,5 e NoGoal. Una regolarità estrema che trova pochi eguali e che potrebbe indirizzare il pronostico.

Chi ritiene infatti che un andamento del genere possa continuare ha a disposizione non uno ma due esiti a cui affidarsi mentre chi ritiene che una sequenza sempre uguale non può continuare in eterno ed è destinata a interrompersi potrebbe prendere in considerazione gli esiti opposti (Goal e Over 2,5).

Dovendo scegliere forse la seconda ipotesi è quella che si lascia preferire. L'esito Goal è quotato a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.

L'Over 2,5 è offerto a 2.27 da Eplay24 e NetBet, a 2.30 invece da Elabet e Sisal.