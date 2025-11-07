Pronostico Elche-Real Sociedad, ecco l'esito da giocare

Il miracolo si è avverato (e se non è un miracolo poco ci manca). La Real Sociedad , fino a poco fa, era desolatamente in fondo alla classifica de LaLiga ma poi, nell’arco degli ultimi 270 minuti, ha completamente cambiato registro pareggiando prima a Vigo contro il Celta e vincendo poi, in rapida successione, contro Siviglia (2-1) e Athletic Bilbao (3-2) sfruttando al meglio il doppio turno casalingo.

Entrambe a segno? Quota interessante per il Goal

I sette punti conquistati hanno permesso all’undici di San Sebastian di salire a quota 12 in classifica restando a 3 sole lunghezze dal terz’ultimo posto ma comunque fuori dalla zona retrocessione. Stasera la Real Sociedad, nell’anticipo della 12ª giornata, torna a giocare in trasferta sul campo di un Elche in crisi ma più su di un paio di lunghezze in classifica.

L’Elche ha racimolato un punto nelle ultime 4 esibizioni ma nelle 7 precedenti era sempre rimasto imbattuto. Sotto il profilo delle reti vale la pena evidenziare che la formazione di casa ne ha 12 all’attivo e 13 al passivo mentre quella ospite ne ha messe fin qui a segno 13 incassandone 16.

Sia Elche che Real Sociedad hanno mostrato finora maggiore predilezione per il Goal (ne hanno collezionati, rispettivamente, 7 e 8) e anche stasera, a prescindere da come andrà a finire il match, potrebbe essere questo l’esito migliore su cui puntare.

L'ipotesi che entrambe le squadre segneranno in questa partita vale 1.85 per Eplay24, NetBet e StarYes.