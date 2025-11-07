Bundesliga, pronostico Werder-Wolfsburg: sulla carta è match da...

Dalla Spagna alla Germania perché il venerdì è giornata di anticipo anche in Bundesliga. Il programma propone un Werder-Wolfsburg ovvero un match tra formazioni che navigano a metà classifica (più il Werder che il Wolfsburg visto che i “Lupi” sono soltanto a 2 lunghezze di distanza dalla terz’ultima) e che, per motivi diversi, hanno bisogno di vincere.