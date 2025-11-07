Il pronostico del derby Juventus-Torino: esito finale, marcatori e combo a quota alta

La Juventus per portarsi ancor più a ridosso della vetta, il Torino per riassaporare un successo nel derby piemontese che manca da oltre 10 anni. L'inizio del match è fissato a sabato 8 novembre alle 18: ecco quote e pronostico di Juve-Toro .

Statistiche e precedenti del derby della Mole

Primo derby sulla panchina della Juve per Luciano Spalletti, che all'esordio in bianconero ha vinto 2-1 a Cremona. Lo Stadium è ancora inviolato e "in casa" della Juve il Torino non vince addirittura dal 1995: 2-1 con doppietta di Rizzitelli. L'ultimo derby si è chiuso sul risultato di 1-1: due pareggi consecutivi nella stracittadina piemontese non si registrano da 25 anni: tra ottobre 2001 e febbraio 2002.

Ben 16 le reti finora subìte dal Torino, di cui 11 nei primi tempi. Un Torino che, curiosità, è l'unica squadra della Serie A a non aver ancora fatto registrare la somma gol "2".

Quote Juve-Toro: chi è favorito secondo i bookie

Secondo i bookmaker ai nastri di partenza parte favorita la Juve di Spalletti. Il segno 1 è quotato a 1.51 da Eplay24, a 1.50 da Snai, a 1.49 da Bwin. Il pareggio vale un abbondante quota 4 mentre optando per il 2 del Torino si può moltiplicare per 7 una qualsiasi puntata.

Non si scommette ovviamente solo su chi vincerà il derby ma anche, ad esempio, su quanti gol ci saranno. La proposta del Multigol 2-3, quindi 2 o 3 gol totali, vale un raddoppio su Eplay24 e NetBet, 1.90 su Sisal.

Le combo sui marcatori: che quote!

C'è la firma di Kenan Yildiz sugli ultimi due derby. Il turco proverà a prendere per mano la Juve ed è da valutare la proposta dei bookie: Yildiz 1° marcatore e segno 1 finale: vale quota 7.75.

Quattro reti finora per il Cholito Simeone, pronto a fare a sportellate con i difensori bianconeri e, all'occorrenza, a colpire. L'attaccante granata sbloccherà il derby della Mole e alla fine il Toro vincerà il match? Una "combo" da ben 28 volte la posta.