Pronostico Manchester City-Liverpool, vince Haaland o Salah? Ecco il parere dei bookie

Il campionato più spettacolare del mondo non poteva non regalare un big match anche questo fine settimana. L' 11ª giornata di Premier League si chiude domenica 9 novembre, alle 17.30, con la super sfida tra il City di Guardiola e il Liverpool di Slot . Ecco quote e pronostico di Manchester City-Liverpool .

City favorito ma quel segno X ritardatario...

Il Liverpool cerca continuità dopo il successo in campionato contro l'Aston Villa (2-0), a cui ha fatto seguito la vittoria per 1-0 sul Real Madrid in Champions. La prova del nove per i Reds è rappresentata dalla trasferta dell'Etihad, a Manchester, contro un City che nel suo stadio ha vinto 6 partite di fila tra Premier League e Champions.

Da segnalare che la truppa di Guardiola in Premier League ha pareggiato solo contro l'Arsenal, il Liverpool invece è l'unica squadra a non aver ancora diviso la posta nel campionato inglese: sei vittorie e quattro sconfitte. Proprio le recenti difficoltà palesate dai Reds in trasferta fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte del City: il segno 1 è offerto a 1.92 da Eplay24, a 1.90 da BetFlag, a 1.85 da Sisal. Per il 2 dei Reds l'offerta schizza a 3.55 su Netwin e Betsson, fino a raggiungere 3.75 su Sisal.

Negli ultimi sei match di campionato giocati dai Reds, il segno X non si è visto neanche a metà gara. Da valutare l'esito "Multi chance" X primo tempo o X finale: quota 1.90 su Eplay24, 1.85 su Elabet, 1.83 su Sisal.

Quote marcatori: Haaland favorito su Salah

Erling Haaland ha realizzato la bellezza di 13 reti in campionato ed è più che mai il capocannoniere della Premier League. Un primato che, quote dei bookmaker alla mano, il norvegese può consolidare andando a segno anche contro il Liverpool. Un suo gol in qualsiasi momento del match vale 1.75.

Più attardato in classifica marcatori, invece Mohamed Salah, che contro l'Aston Villa ha trovato il suo quarto sigillo in campionato. Per questo motivo, l'ipotesi Salah marcatore contro il Manchester City vale ben 3 volte la posta.