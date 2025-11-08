Il Genoa di De Rossi (squalificato) ospita la Fiorentina di Vanoli: il pronostico
Tanto tuonò che piovve. La peggior partenza di sempre in campionato della Fiorentina ha reso inevitabile, a seguito del ko contro il Lecce, l'esonero di Stefano Pioli, sostituito da Paolo Vanoli che dunque è il nuovo allenatore dei viola. L'ex Torino debutterà domenica (ore 15) contro il Genoa, che pure di recente ha cambiato allenatore: allontanato Vieira, ecco Daniele De Rossi che però non ci sarà per squalifica (rimediata quando allenava la Roma).
Partita da Goal a Marassi? Cosa dicono le quote
Il Genoa riparte dalla vittoria esterna (la prima in campionato) ottenuta sul campo del Sassuolo mentre giovedì la Fiorentina è incappata in un'amara sconfitta in Conference League sul campo del Mainz. Ennesimo segnale di una stagione nata male per i viola, che sono ultimi in classifica e ancora senza successi in campionato.
Il Genoa ha uno "zero" da cancellare al più presto: si tratta dei gol segnati in casa. Un tabù da sfatare contro una Fiorentina che, in attesa di trovare un assetto congeniale col nuovo allenatore, si affida a Moise Kean, uno che finora ha sempre lottato senza risparmiarsi.
Viste le motivazioni delle due squadre si può pronosticare che in Genoa-Fiorentina ci sarà almeno un gol per parte. Un'ipotesi offerta a 2 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.
Quote marcatori: Kean e Colombo
Quota molto interessante per l'opzione Kean marcatore in Genoa-Fiorentina: vale ben 3.50 volte la posta. A 3.50 viene offerto anche un gol di Lorenzo Colombo, sarebbe il primo in questo campionato per l'attaccante del Genoa.