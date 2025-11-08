Il Genoa di De Rossi (squalificato) ospita la Fiorentina di Vanoli: il pronostico

Tanto tuonò che piovve. La peggior partenza di sempre in campionato della Fiorentina ha reso inevitabile, a seguito del ko contro il Lecce, l'esonero di Stefano Pioli, sostituito da Paolo Vanoli che dunque è il nuovo allenatore dei viola. L'ex Torino debutterà domenica (ore 15) contro il Genoa, che pure di recente ha cambiato allenatore: allontanato Vieira, ecco Daniele De Rossi che però non ci sarà per squalifica (rimediata quando allenava la Roma).