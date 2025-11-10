Pronostico Salernitana-Crotone, ecco cosa giocare

Vince la Salernitana? Ecco a quanto è quotato l'1

Una sfida di grande importanza soprattutto per l’undici campano che non vuole saperne di mollare la testa della classifica.

Il Crotone è ben 9 lunghezze più indietro ed è reduce da 3 ko di fila che ne hanno un po’ ridimensionato le ambizioni.

Anche la Salernitana nelle ultime 3 esibizioni ha leggermente frenato raccogliendo soltanto 4 punti ma stasera sembra in grado di fare bottino pieno.

E con il segno 1 che rende più o meno il doppio della posta si ha anche a disposizione una quota decisamente interessante.

Nel dettaglio, la vittoria dei campani si può giocare a 2 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Sisal. Il 2 del Crotone paga circa 3.60, il pareggio è a 3.35.