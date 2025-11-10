Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Salernitana-Crotone, ecco cosa giocare© FOTO MOSCA

Pronostico Salernitana-Crotone, ecco cosa giocare

Le quote del posticipo del girone C di Serie C in programma all'Arechi
1 min
TagsSalernitanaCrotonepronostico

Questa settimana soltanto un posticipo per la serie C con il girone... C che manda in scena una avvincente Salernitana-Crotone.

Vince la Salernitana? Ecco a quanto è quotato l'1

Una sfida di grande importanza soprattutto per l’undici campano che non vuole saperne di mollare la testa della classifica.

Il Crotone è ben 9 lunghezze più indietro ed è reduce da 3 ko di fila che ne hanno un po’ ridimensionato le ambizioni.

Anche la Salernitana nelle ultime 3 esibizioni ha leggermente frenato raccogliendo soltanto 4 punti ma stasera sembra in grado di fare bottino pieno.

E con il segno 1 che rende più o meno il doppio della posta si ha anche a disposizione una quota decisamente interessante.

Nel dettaglio, la vittoria dei campani si può giocare a 2 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Sisal. Il 2 del Crotone paga circa 3.60, il pareggio è a 3.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse
Unisciti alla community