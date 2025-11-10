Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Torneo Clausura 2025, Argentinos Jrs-Belgrano: quote e pronostico

Torneo Clausura 2025, Argentinos Jrs-Belgrano: quote e pronostico

Il precedente recente tra le due formazioni è un elemento che può fare la differenza
2 min
Tagsargentinos jrsBelgranopronostico

Mancano soltanto 180 minuti al termine della stagione regolare del torneo Betano di Clausura e la sfida tra Argentinos Jrs e Belgrano appare decisiva (soprattutto per la squadra di casa) per la conquista di un biglietto che permetta di disputare i playoff. Ecco quote e pronostico del match.

Chi vincerà il match? Ecco il consiglio

Le due formazioni sono separate nella classifica del gruppo A da un punto soltanto (il Belgrano è davanti) e navigano al momento proprio ai margini dell’ottavo posto, ultimo utile per accedere agli spareggi finali.

L’undici di Buenos Aires è sotto ma ha all’attivo una vittoria in più rispetto ai rivali che, evidentemente hanno però perso soltanto 3 volte (più sette pareggi) rispetto ai 6 ko degli Juniors (più 3 pareggi). Posizione di classifica e rendimento in campionato hanno evidentemente il loro peso ma, a poter fare la differenza nella valutazione, c’è lo scontro diretto nella semifinale della Copa Argentina, disputata in campo neutro il 24 ottobre scorso, vinto per 2-1 dall'Argentinos che ha letteralmente dominato il match con il 58% di possesso palla ma, soprattutto, tirando 16 volte (di cui 6 nello specchio della porta avversaria) contro i 2 soli tiri del Belgrano di cui uno soltanto (quello del gol) a bersaglio.

Anche le quote sembrano dare a questo precedente recente grande rilievo assegnando all’1 le maggiori chances di uscita.

La vittoria dell'Argentinos è proposta a 1.65 da Eplay24, a 1.63 da Snai, a 1.60 da BetFlag. Il pareggio oscilla tra quota 3.40 e 3.60, il 2 tra 5.20 e 5.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
