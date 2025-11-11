Qualificazioni Mondiali, il pronostico di Francia-Ucraina
Nel gruppo D il penultimo turno di qualificazioni Mondiali mette di fronte la prima della classe contro la seconda, ovvero la Francia contro l’Ucraina. Ecco quote e pronostico del match, in programma giovedì 13 novembre (ore 20.45) al Parco dei Principi di Parigi.
L'1 è scontato e la quota irrisoria: ecco cosa giocare
Si tratterebbe, sulla carta, di una sfida decisiva per l’accesso diretto alla fase finale del Mondiale ma in pratica le cose non stanno proprio così.
I transalpini sono infatti già più avanti di 3 punti, hanno vinto la gara d’andata per 2-0 ma, soprattutto, vantano un +6 di differenza reti contro il +1 degli ucraini.
Certo un mancato successo dei “Bleus” rimanderebbe tutto agli ultimi 90 minuti dove però la Francia affronterebbe l’Azerbaijan e l’Ucraina invece l’Islanda.
Tutto è possibile ma è più verosimile che giovedì la Francia batta l’Ucraina chiudendo la pratica. Ok l’1 ma, magari, con Goal (dalla quota elevata).
Almeno una rete per parte si gioca a 2.30 su Eplay24 e NetBet, a 2.40 su Sisal.