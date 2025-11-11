L'Ungheria di Marco Rossi deve vincere in Armenia: il pronostico

Penultimo, e quasi certamente, decisivo impegno per l’ Ungheria che, nel gruppo F delle qualificazioni ai prossimi Mondiali al momento occupa la seconda posizione a 5 punti dal Portogallo primo ma, soprattutto, con una lunghezza di vantaggio sull’ Irlanda terza (e fuori anche dagli spareggi che permetterebbero di andare in Canada, Usa e Messico).

L'Ungheria vince a Yerevan? Ecco cosa dicono le quote

Il biglietto utile per partecipare direttamente alla più prestigiosa competizione intercontinentale non è più alla portata dei magiari (anche se la matematica lascerebbe ancora uno spiraglio) e la lotta è dunque per la piazza d’onore e passa attraverso la trasferta in Armenia in programma giovedì.

Una trasferta contro una formazione ultima e ormai già eliminata che però, in casa, tre turni fa ha battuto proprio l’Irlanda (2-1) mettendo nei guai i britannici ed estromettendoli, molto probabilmente, dalla corsa al Mondiale.

L’Ungheria, infatti, concluderà queste qualificazioni proprio contro l’Irlanda e, per tale ragione, ha assoluta necessità di battere l’Armenia per mantenere il vantaggio che ha. Un punto se l’Irlanda dovesse vincere anch’essa ma addirittura 4 se i “Verdi” dovessero invece andare ko nel loro penultimo impegno, quanto basterebbe per garantire a Szoboszlai e compagni il raggiungimento del traguardo con un turno di anticipo.

Tutto dipenderà, quindi, dal risultato di Irlanda-Portogallo in programma giovedì sera ma, a prescindere da questo, l’Ungheria deve vincere in Armenia e... può farlo.

Ok il segno 2, proposto a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da Bet365, a 1.53 da LeoVegas. Quote più alte per l'eventuale successo armeno, pagato 5.10 da Netwin e Betsson, 5.25 da Snai, 5.50 da BetFlag.