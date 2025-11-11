Campionato brasiliano, il pronostico di Atletico Mg-Fortaleza

Esito finale e Under/Over 2,5: i consigli su cosa giocare

L’Atletico Mineiro, al momento nono in classifica, ospita il Fortaleza che, penultimo, sta provando in ogni modo a recuperare terreno per uscire dalla zona retrocessione (la quint’ultima è 5 punti più su). Nelle ultime 4 esibizioni è rimasto imbattuto raccogliendo una vittoria a cui hanno fatto seguito 3 pareggi che lascerebbero ben sperare.

L’Atletico, nelle stesse ultime 4 giornate, risponde però con 3 vittorie e un pareggio denotando un momento di ottima vena. In più in casa i bianconeri fanno registrare 8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, esattamente l’opposto del Fortaleza che in trasferta ha finora collezionato una sola vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Il segno 1 va doverosamente considerato ma l’Under 2,5 sembra una valida alternativa. Uno sguardo alle quote che i bookmaker propongono per questi due esiti di scommessa.

Il segno 1 si può giocare a 1.68 su Eplay24, a 1.70 su Planetwin, a 1.67 su Sisal. L'Under 2,5 è offerto a 1.70 da Eplay24 e AdmiralBet, a 1.64 da LeoVegas.