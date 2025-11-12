Pronostici qualificazioni Mondiali, le quote di Slovenia-Kosovo
Penultima esibizione in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali ma ultima occasione per cercare di finire al secondo posto nel gruppo B. Penultima esibizione ma straordinaria occasione per assicurarsi il secondo posto e la possibilità di disputare i playoff con vista su Canada, Usa e Messico il prossimo anno.
Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal
La sfida in programma sabato sera tra Slovenia e Kosovo può essere sintetizzata così visto che, con soli 180 minuti ancora da giocare, al momento la Slovenia è terza con 4 punti in meno rispetto al Kosovo il quale, tanto per completare la situazione di classifica, è 3 lunghezze più giù rispetto alla Svizzera capolista ma con una differenza di... differenza reti abissale (-1 contro il +9 degli elvetici).
La nazionale di Lubiana paga il fatto di non aver finora vinto neanche un incontro (3 pareggi e una sconfitta) e di non essere andata oltre lo 0-0 nel match di andata a Pristina ma paga, soprattutto, il 2-2 casalingo contro la Svezia all’esordio (unico punto fin qui conquistato dagli scandinavi). Il Kosovo, infatti, alla Svezia ha preso 6 punti (doppia vittoria sia all’andata che al ritorno) e questi sono due successi che, nell’economia del girone, fanno una enorme differenza.
Stojanovic e compagni vengono da 3 esiti NoGoal di fila, il Kosovo ha fatto registrare fin qui 4 NoGoal in 4 partite. E’ evidente che alla Slovenia serve soltanto vincere (in caso di pareggio resterebbero i 4 punti di svantaggio e gli ultimi 90 minuti non potrebbero più cambiare la classifica) ma, a prescindere da come andrà a finire, è il Goal che finalmente potrebbe farsi vedere.
Almeno una rete per parte a Lubiana si gioca a 1.95 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Sisal.