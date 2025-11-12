Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Svizzera, l'1 sulla Svezia per ipotecare la qualificazione al Mondiale: il pronostico© EPA

Svizzera, l'1 sulla Svezia per ipotecare la qualificazione al Mondiale: il pronostico

Gli elvetici sabato se la vedranno con il fanalino di coda del girone B
2 min
TagsSvizzeraSveziapronostico

Dietro c’è lotta per il secondo posto ma davanti la Svizzera, attuale capolista del gruppo B, ha la possibilità di chiudere i giochi centrando la qualificazione diretta al Mondiale.

Svezia favorita: scopri le migliori quote per il segno 1

Sabato, infatti, gli elvetici se la vedranno con la Svezia, fanalino di coda del girone con un solo punto all’attivo, e in caso di successo potrebbero già festeggiare anche se il Kosovo dovesse vincere in Slovenia (ai rossocrociati resterebbero 3 punti di vantaggio con l’ulteriore... vantaggio di una differenza reti così elevata da metterli al sicuro anche in caso di ko nello scontro diretto previsto nell’ultimo turno di queste qualificazioni).

La Svezia non ha più nulla da chiedere, ha già perso 0-2 in casa all’andata e non ha quindi motivi per impegnarsi troppo in questa gara.

Via libera dunque alla Svizzera che, con il segno 1, potrebbe già sabato mettersi in tasca il biglietto per Canada, Usa e Messico. Il successo degli elvetici si può giocare a 1.54 su Eplay24, a 1.55 su Sisal, a 1.58 su Elabet.

