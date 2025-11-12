Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lussemburgo-Germania, quote e pronostico: ecco l'esito da giocare© Getty Images

Lussemburgo-Germania, quote e pronostico: ecco l'esito da giocare

Sfida decisiva nel gruppo A delle qualificazioni Mondiali, i tedeschi sono super favoriti
2 min
Il gruppo A delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, a due soli incontri dalla fine, è uno dei più incerti con tre squadre a contendersi i primi due posti (il primo porta direttamente ai Mondiali, il secondo agli spareggi). Il Lussemburgo è l’unica nazionale che è completamente fuori dai giochi (desolatamente ultima con zero punti) ma è quella che venerdì incontrerà la Germania, al momento prima a braccetto con la Slovacchia (9 punti ciascuna) e davanti all’Irlanda del Nord che è 3 lunghezze più indietro.

Almeno quattro gol totali? Le quote dell'Over 3,5

La nazionale tedesca ha perso all’esordio proprio contro la Slovacchia (0-2) ma ha poi vinto le tre partite seguenti. Il suo attacco non ha certo brillato visto che ha messo a segno soltanto 8 reti (incassandone 3) per una differenza reti, utile in caso di arrivo in parità, che al momento si ferma a +5.

Del Lussemburgo c’è poco da dire tranne che ha perso tutti gli incontri disputati, ha realizzato soltanto una rete (all’Irlanda del Nord) incassandone ben 10 e nel match di andata in Germania è finita ko “solo” per 4-0. La differenza tra le due nazionali è tale da non richiedere ulteriori commenti.

Sul segno 2 non ci sono dubbi (e la quota è quindi irrisoria) mentre, proprio nell’ottica differenza reti finale, sarà fondamentale che l’undici guidato da Nagelsmann chiuda questo match realizzando quante più reti possibile.

L’Over 3,5 in quest'ottica è l'esito da tenere in considerazione: quota 1.74 su Eplay24 e Betsson, 1.72 su Sisal.

