Atp Finals, Musetti può fare l'impresa contro Alcaraz? Cosa dicono le quote

All'inferno e ritorno: dopo essere stato ad un passo dalla sconfitta, Lorenzo Musetti è riuscito a battere al terzo set Alex De Minaur . Così facendo, il carrarino conserva delle chance di superare il Round Robin delle Atp Finals di Torino . Il terzo ostacolo nel girone Connors è però il più impegnativo da superare: quel Carlos Alcaraz che, con un successo, avrebbe la certezza di chiudere il 2025 al primo posto nel ranking Atp . Ecco quote e pronostico del match Alcaraz-Musetti , in programma giovedì 13 novembre alle 20.30.

Quote esito incontro, numero di break giocatore e game totali

Dopo aver vinto ad Amburgo, nel 2022, Musetti ha sempre perso contro Alcaraz nei successivi sei testa a testa. Nell'ultimo scontro diretto però, al Roland Garros, Lorenzo era riuscito ad aggiudicarsi il primo parziale per poi ritirarsi a inizio quarto set, frenato da un problema all'adduttore.

Più forte della stanchezza, contro De Minaur l'italiano ha trovato linfa vitale dalla spinta del pubblico di Torino, che proverà a trascinarlo all'impresa anche contro il numero 1 del mondo.

Lo farà, ma questo si poteva immaginare, partendo sfavorito nei pronostici. Il successo di Alcaraz è offerto a 1.13 da Eplay24, Eurobet, Sisal e Betsson, con Bwin che si spinge fino a 1.15. Musetti vincente contro Alcaraz è a 5.40 su GoldBet, a 5.75 su Eplay24, a 6 su Bet365.

A prescindere dall'esito dell'incontro, si può puntare anche sul numero di break dei due giocatori. L'ipotesi che Musetti ne riesca a fare almeno due (Over 1,5 break giocatore 2) vale ben 2.40 volte la posta. Nel mercato dell'Under/Over games, l'opzione Over 19.5 è offerta a 1.57 da Eplay24 e NetBet, a 1.55 da Elabet.