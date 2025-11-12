Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Atp Finals, Musetti può fare l'impresa contro Alcaraz? Cosa dicono le quote© Getty Images

Atp Finals, Musetti può fare l'impresa contro Alcaraz? Cosa dicono le quote

Il successo contro De Minaur tiene vive le speranze di Lorenzo che, spinto dal pubblico di Torino, proverà a battere il fenomeno spagnolo
3 min
TagsmusettiAlcarazpronostico

All'inferno e ritorno: dopo essere stato ad un passo dalla sconfitta, Lorenzo Musetti è riuscito a battere al terzo set Alex De Minaur. Così facendo, il carrarino conserva delle chance di superare il Round Robin delle Atp Finals di Torino. Il terzo ostacolo nel girone Connors è però il più impegnativo da superare: quel Carlos Alcaraz che, con un successo, avrebbe la certezza di chiudere il 2025 al primo posto nel ranking Atp. Ecco quote e pronostico del match Alcaraz-Musetti, in programma giovedì 13 novembre alle 20.30.

Quote esito incontro, numero di break giocatore e game totali

Dopo aver vinto ad Amburgo, nel 2022, Musetti ha sempre perso contro Alcaraz nei successivi sei testa a testa. Nell'ultimo scontro diretto però, al Roland Garros, Lorenzo era riuscito ad aggiudicarsi il primo parziale per poi ritirarsi a inizio quarto set, frenato da un problema all'adduttore.

Più forte della stanchezza, contro De Minaur l'italiano ha trovato linfa vitale dalla spinta del pubblico di Torino, che proverà a trascinarlo all'impresa anche contro il numero 1 del mondo.

Lo farà, ma questo si poteva immaginare, partendo sfavorito nei pronostici. Il successo di Alcaraz è offerto a 1.13 da Eplay24, Eurobet, Sisal e Betsson, con Bwin che si spinge fino a 1.15. Musetti vincente contro Alcaraz è a 5.40 su GoldBet, a 5.75 su Eplay24, a 6 su Bet365.

A prescindere dall'esito dell'incontro, si può puntare anche sul numero di break dei due giocatori. L'ipotesi che Musetti ne riesca a fare almeno due (Over 1,5 break giocatore 2) vale ben 2.40 volte la posta. Nel mercato dell'Under/Over games, l'opzione Over 19.5 è offerta a 1.57 da Eplay24 e NetBet, a 1.55 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
