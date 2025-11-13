Pronostico Moldavia-Italia, sarà goleada degli Azzurri? Ecco il parere dei bookmaker
La Norvegia, inserita nel girone dell’Italia, ha già una differenza reti di +26 e affronterà stasera, a Oslo, l’Estonia per cui è facile prevedere che tale valore schizzerà ancora più in alto.
Pronostico Under/Over 3,5 e marcatori
In una situazione del genere, e con gli scandinavi a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sugli Azzurri e una sola altra gara da disputare, è evidente che l’undici di Gattuso resta in corsa soltanto per la piazza d’onore poiché, anche in caso di vittoria nello scontro diretto in programma tra qualche giorno, il divario nella differenza reti fa comunque pendere l’ago della bilancia dalla parte della Norvegia.
All’Italia, prima di chiudere contro Haaland e compagni (domenica), tocca stasera la trasferta in Moldavia contro una formazione così modesta che, proprio contro la Norvegia, ha perso addirittura 11-1!
A Chisinau il 2 non è in discussione (paga ovviamente pochissimo) ma si spera almeno di assistere a qualche rete in più rispetto alle sole due messe a segno dagli Azzurri nell’andata.
Anche l’Over 2,5 non presenta una quota elevata e allora, se le speranze verranno esaudite, spazio all’Over 3,5 dal premio sicuramente più interessante.
L'Over 3,5 è offerto a 1.80 da Eplay24 e NetBet, a 1.75 da Sisal.
In chiave marcatori va segnalata la giocata "segno 2+Raspadori marcatore", a quota 1.95. L'ex Napoli è stato annunciato da Gattuso nell'undici titolare di stasera contro la Moldavia.