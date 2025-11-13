Qualificazioni Mondiali, la Slovacchia di Lobotka ospita l'Irlanda del Nord: quote e pronostico

L'Irlanda del Nord segna oppure no? Ecco il parere dei bookie

La Slovacchia si presenta al match con tre punti di vantaggio sull’Irlanda del Nord, che però ha vinto lo scontro diretto di Belfast un mese fa: 2-0. Quelle sono le uniche due reti subìte fin qui dagli slovacchi, che nelle restanti tre partite hanno centrato vittoria e clean sheet contro Germania e (due volte) Lussemburgo.

Se si considera anche l’amichevole contro Israele, la nazionale di Calzona ha alle spalle cinque gare consecutive caratterizzate da No Goal e Under 2,5. Due esiti che non a caso i bookie ritengono più probabili, in questo incontro, rispetto a Goal e Over 2,5.

L’Irlanda del Nord deve prendersi dei rischi vista la situazione di classifica. Vero che chiuderà contro il Lussemburgo e la Slovacchia contro la Germania ma, con un pareggio nella sfida di stasera, serviranno combinazioni a dir poco favorevoli negli ultimi 90 minuti per favorire l’accesso nordirlandese ai primi due posti in classifica.

I bookie ritengono plausibile l’ipotesi di un’Irlanda del Nord in gol a Kosice: quota 1.66 su Eplay24 e NetBet, 1.62 su Sisal. L’esito “Segna gol ospite: No” oscilla tra quota 2 e 2.15.