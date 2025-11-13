Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pronostico Finlandia-Malta, a Helsinki sarà Pukki l'osservato speciale

Pronostico Finlandia-Malta, a Helsinki sarà Pukki l'osservato speciale

L'attaccante gioca l'ultima partita ufficiale con la sua nazionale e vorrà salutare con un gol: le quote
3 min
TagsFinlandiaMaltaPukki

Speranze di centrare il secondo posto nel gruppo G? Pochissime per la Finlandia di Jacob Friis, che fa notizia soprattutto per l’annunciato addio alla nazionale di un totem come Teemu Pukki, il miglior marcatore di sempre degli Huuhkajat con 42 reti in 131 presenze. Ecco quote e pronostico di Finlandia-Malta, in programma venerdì 14 novembre alle ore 18 (in Italia).

Finlandia davanti al riposo? Le quote dell'1 primo tempo

Una Finlandia che può fare la corsa solo sulla Polonia in chiave playoff ma che, rispetto agli scandinavi, ha giocato una gara in meno ed è messa nettamente meglio in ottica differenza reti. Alla Finlandia non resta che svolgere al meglio il suo compito, o per meglio dire compitino, visto il modesto valore dell’avversario di turno.

Malta è infatti il fanalino di coda del gruppo G con due punti raccolti in sei partite, frutto di altrettanti pareggi contro la Lituania. Un gol segnato, sedici al passivo: numeri impietosi con la nazionale maltese che però nello scontro diretto giocato a marzo contro la Finlandia ha perso solo per 1-0.
La nazionale allenata da Friis dal canto suo non è un fulmine di guerra dal punto di vista realizzativo e questo fa sì che i bookmaker ritengano più probabile il No Goal (almeno una nazionale a secco) rispetto al Goal.
La spinta del pubblico di Helsinki potrebbe agevolare la Finlandia, un cui eventuale vantaggio al termine della prima frazione di gioco è offerto a 1.55 da Eplay24, a 1.62 da Sisal, a 1.63 da Elabet.

Pukki, quanto vale per i bookie l'addio con gol

Come detto c'è grande attesa per l'ultima partita ufficiale di Pukki (lunedì poi la Finlandia giocherà in amichevole contro Andorra) con la maglia dei "Gufi Reali" e l'attaccante sarà il primo a voler salutare con una rete. Pukki marcatore in qualsiasi momento dell'incontro è offerto a 1.85 da Eplay24 e NetBet, a 1.75 invece da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

