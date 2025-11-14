Turchia-Bulgaria, altra goleada della nazionale di Montella? Il pronostico

Basta un punto alla Turchia per garantirsi almeno il secondo posto nel gruppo E e prenotare un posto negli spareggi per accedere ai Mondiali . Ma è una prospettiva che non può certo accontentare Vincenzo Montella , tecnico di una Turchia che in classifica è a meno tre dalla Spagna capolista. Ecco il pronostico di Turchia-Bulgaria , in programma sabato 15 novembre alle 18.

Combo e numero di reti Turchia: i consigli

La Bulgaria che si presenta allo stadio situato a Bursa è una nazionale da tempo in declino e con un ruolino di marcia disastroso in queste qualificazioni: quattro sconfitte in altrettanti incontri, un gol segnato e ben sedici al passivo.

L’1-6 incassato dai bulgari un mese fa a Sofia da Yildiz e compagni non lascia presagire nulla di buono in vista della trasferta in Turchia. La nazionale di Montella nell’ultimo impegno casalingo ha infatti liquidato con un perentorio 4-1 la Georgia, portando a tredici il bottino dei gol fatti, due in meno rispetto alla corazzata Spagna.

Dalle statistiche alle quote il passo è breve. Sulla carta è match da 1+Over 2,5, una combo che vale 1.35 per Eplay24 e Betsson, 1.30 invece per Elabet.

Nelle partite giocate dalla Turchia si registra una media di 5.8 reti, il che giustifica la scelta dell’Over 3,5, in grado di moltiplicare per (circa) 1.85 volte la puntata.

Sempre alla luce dei dati fatti registrare dalle due nazionali, un altro esito da considerare è l’Over 2,5 casa. Quota che si attesta sull'1.50 per la Turchia che segna almeno tre reti in questa partita.