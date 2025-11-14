Atp Finals, pronostico Sinner-De Minaur: tra Jannik e la finale c'è solo l'australiano
Con tre vittorie in tre incontri e nessun set perso, Jannik Sinner si presenta da super favorito alla semifinale delle Atp Finals contro De Minaur. L'australiano, invece, ha vinto solo uno dei tre match giocati (contro Fritz) ma tanto gli è bastato per garantirsi la sfida contro il numero 2 del mondo. Ecco quote e pronostico di Sinner-De Minaur, in programma sabato 15 novembre alle 14.30.
Sinner favorito, si punta anche sugli Ace
Vincendo contro De Minaur, sempre battuto dodici volte su dodici in carriera, Sinner collezionerebbe il successo consecutivo numero 30 sul cemento indoor. In più, si garantirebbe la possibilità di giocare la finale e di difendere il titolo vinto lo scorso anno a Torino. L'australiano, anche per quanto visto alle Finals quest'anno, non sembra in grado di impensierire più di tanto Jannik (che nel 2026 darà di nuovo la caccia alla vetta del Ranking Atp, occupata da Alcaraz).
Dello stesso avviso sono i bookmaker: Eplay24, Snai e NetBet vedono Sinner vincente a 1.07, a fronte di un successo di De Minaur che oscilla tra 7.50 e 8.
L'altoatesino ha dimostrato di saper fare la differenza anche con il servizio, tanto che il segno 1 nel mercato "1X2 Ace" figura a 1.50. Vale 1.70, quota interessante, l'ipotesi che Jannik metta a segno almeno 6 servizi vincenti: "Over 5,5 Ace giocatore 1".