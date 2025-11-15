Italia-Norvegia, pronostico e curiosità: i bookie bancano il 9-0 degli Azzurri!

Battere la Norvegia con nove reti di scarto oppure, come più realisticamente sarà, rassegnarsi a disputare i playoff per la terza volta di fila. Domenica sera, alle 20.45, l'Italia di Gattuso chiude il suo percorso di qualificazione ai Mondiali contro Haaland e compagni, reduci dalla comoda vittoria (maturata nella ripresa) a spese dell'Estonia. Ecco quote e pronostico di Italia-Norvegia... con una curiosità.