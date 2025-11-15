Italia-Norvegia, pronostico e curiosità: i bookie bancano il 9-0 degli Azzurri!
Battere la Norvegia con nove reti di scarto oppure, come più realisticamente sarà, rassegnarsi a disputare i playoff per la terza volta di fila. Domenica sera, alle 20.45, l'Italia di Gattuso chiude il suo percorso di qualificazione ai Mondiali contro Haaland e compagni, reduci dalla comoda vittoria (maturata nella ripresa) a spese dell'Estonia. Ecco quote e pronostico di Italia-Norvegia... con una curiosità.
Il 9-0 dell'Italia? Ecco le quote (astronomiche) dei bookmaker
Partiamo proprio da quest'ultima suggestione. Ovvero, la quota del 9-0 dell'Italia alla Norvegia (ma andrebbe bene anche un 10-1, 11-2...): un risultato esatto bancato a 100 da Eplay24 e NetBet, addirittura a 300 da Sisal! Qualcuno piazzerà una fiche... patriottica su questo score?
Passando alle opzioni sulla carta più probabili, si può considerare l'Over 2,5 ipotizzando un'Italia all'attacco e una Norvegia pronta a colpire, forte dei 33 gol realizzati (miglior attacco di queste qualificazioni) nel girone, 14 dei quali portano la firma di Erling Haaland. La possibilità di assistere ad un match con tre o più reti, al Meazza, vale 1.67 per Eplay24 e Betsson, 1.57 per Sisal.
Potrebbe essere una buona idea legare in combo gli esiti Goal e Over 2,5: 1.97 l'offerta di Eplay24 e NetBet, 1.88 quella di Elabet.