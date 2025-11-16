Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Pronostico Alcaraz-Sinner, finale da brividi alle Atp Finals di Torino© APS

Pronostico Alcaraz-Sinner, finale da brividi alle Atp Finals di Torino

Numero uno contro numero due, per Jannik è la terza finale consecutiva al torneo dei Maestri
3 min
TagssinnerAlcarazpronostico

La finale più attesa sarà realtà: Alcaraz contro Sinner vale il titolo di campione delle Atp Finals di Torino. Il match tra i due tennisti più forti del mondo è in programma oggi, domenica 16 novembre, alle ore 18: ecco quote e pronostico di Alcaraz-Sinner.

Ecco chi vincerà la finale per i bookie

Per Jannik è la terza finale consecutiva alle Atp Finals (nella storia ci sono riusciti solo altri sei giocatori), dopo quella persa nel 2023 con Djokovic (ultima sconfitta per l'altoatesino sul cemento indoor) e quella vinta nel 2024 con Fritz. Numeri clamorosi per l'azzurro, che nei quattro match giocati nel torneo in corso non ha ceduto mai il servizio. Alcaraz è andato in crescendo dopo un avvio così così: ha ceduto un set a Fritz nel Round Robin, poi è tornato ingiocabile contro Musetti e Auger-Aliassime. In virtù dei successi ottenuti a Torino, Alcaraz è certo di conservare lo scettro di numero uno al mondo per il 2025.

Va ricordato come Sinner e Alcaraz quest'anno si siano spartiti le vittorie Slam, due a testa. Un 2025 che, nel complesso, ha fruttato otto titoli allo spagnolo contro i cinque dell'altoatesino, che ha giocato però meno tornei rispetto al fenomeno di Murcia a causa della sospensione di tre mesi legata al caso Clostebol.

Se si considerano nel conteggio anche i tornei di esibizione, Alcaraz è in vantaggio per 11 a 7 negli scontri diretti con Sinner. Il quale, però, è visto come il favorito dai bookmaker per la vittoria del torneo. Il trionfo di Sinner è quotato a 1.52 da Sisal, a 1.53 da Eurobet, a 1.57 da Eplay24. La vittoria di Alcaraz invece è proposta a 2.35 da Bwin, a 2.40 da Snai, a 1.43 da GoldBet.

Da valutare l'ipotesi che la finale possa chiudersi al terzo set: un'ipotesi in lavagna a 2.25. Quota 1.85 per l'eventualità che ci siano almeno due match point in partita: esito Over 1,5 match point.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

