Pronostico Ucraina-Islanda, uno spareggio per... gli spareggi

Un biglietto per due. E non si tratta neanche di quello che porta direttamente ai Mondiali del prossimo anno bensì quello di riserva, ovvero quello che spetta al secondo arrivato utile per disputare i playoff . Nel gruppo D europeo di qualificazioni la Francia è ormai matematicamente prima mentre, appaiate dietro, ci sono Islanda e Ucraina a quota 7 punti ciascuna.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

Gli scandinavi, a novanta minuti dalla fine, fanno registrare una differenza reti pari a +4 mentre la nazionale gialloblu non va oltre il -3. Una... differenza che impone all’Ucraina di dover assolutamente vincere se vuole provare ad andare in Canada, Usa e Messico attraverso gli spareggi riservati ai secondi.

L’Ucraina paga questa situazione di svantaggio a causa del pareggio (1- 1) rimediato in Azerbaijan mentre l’Islanda guadagna il suo vantaggio sempre grazie a un pareggio ma, per 2-2, contro la Francia. Poi, da ricordare, c’è lo scontro diretto dell’andata a Reykjavik, dove l’Ucraina si è imposta per 5-3 ma, doveroso ricordare anche questo, grazie a due reti messe a segno negli ultimi 5 minuti.

Il match in quella occasione aveva fatto registrare una superiorità islandese nel possesso palla (65%) e un sostanziale equilibrio nei tiri totali (9 ciascuno) ma una maggiore precisione ucraina nell’andare a bersaglio (7 tiri nello specchio della porta contro i 5 di Gudmundsson e compagni).

Oggi (ore 18), sul campo neutro di Varsavia, si decide tutto. L’Islanda ha due risultati su tre a disposizione per accedere ai playoff, l’Ucraina soltanto uno e i presupposti per un match al cardiopalma ci sono tutti.

Per le quote più probabile il NoGoal ma l’Ucraina è rimasta a secco soltanto contro la Francia mentre l’Islanda è sempre andata a segno in tutte e cinque le gare di qualificazione fin qui disputate.

Forse è più il Goal a lasciarsi preferire: almeno una rete per parte vale 2 per Eplay24 e Betway, 1.95 per Sisal.