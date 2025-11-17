Quote vincente Coppa Davis, le chance dell'Italia senza Sinner e Musetti

Da Torino a Bologna, il grande tennis abita sempre in Italia. Dal 18 al 23 novembre va in scena la Final Eight di Coppa Davis , torneo che l' Italia ha vinto nelle ultime due edizioni. Ma nelle fila delle squadra capitanata da Filippo Volandri non ci saranno le due punte di diamante, Sinner e Musetti . Una situazione che determina significative variazioni nelle quote Vincente Coppa Davis .

Chi vince la Coppa Davis? Il parere dei bookie

Se con Sinner l'Italia era indicata come la grande favorita da tutti gli operatori, dopo la rinuncia dell'altoatesino, a cui si è accodato anche quello che doveva essere il secondo alfiere della spedizione azzurra, Lorenzo Musetti, adesso la griglia è cambiata.

La squadra da battere secondo gli operatori è la Spagna di Alcaraz, quotata a 2.25 da Snai, a 2.50 da Sisal e da Eplay24. Il terzo trionfo dell'Italia, che può comunque contare sul doppio Bolelli/Vavassori (approdato alle semifinali alle ATP Finals), è proposto a 4 da Eplay24 e da Snai, a 4.50 da Sisal. Più staccate le altre nazionali: la Francia, la Germania di Zverev e la Repubblica Ceca pagano tra 5 e 10 volte la posta.

Coppa Davis, Italia-Austria: chi vincerà per i bookie

Italia in seconda fila dunque per la vittoria dell'Insalatiera ma favoritissima nel match che, mercoledì 19 novembre, la vedrà contrapposta all'Austria.

Quota 1.10 per l'ipotesi che siano i ragazzi di Volandri a passare il turno contro il 6 previsto per la truppa austriaca, che nelle qualificazioni ha battuto Finlandia e, a sorpresa, Ungheria.

Oltre ai doppisti, faranno parte del quintetto azzurro Berrettini, Cobolli e Sonego, con il torinese che torna quindi in nazionale dopo il trionfo in Coppa Davis nel 2023.