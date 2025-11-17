Pronostici sulle qualificazioni Mondiali, cosa giocare in Montenegro-Croazia

Tutto deciso nel gruppo L delle qualificazioni mondiali e ultimo turno che si gioca solo per onor di firma. La Croazia chiude al primo posto e vola direttamente al Mondiale 2026 mentre la Repubblica Ceca finisce seconda e dovrà provare a conquistare il biglietto per Canada, Usa e Messico attraverso i playoff .

Esito finale e Goal/No Goal: i consigli

Doveroso segnalare lo straordinario risultato fatto registrare dalle Isole Far Oer che concludono al terzo posto con ben 12 punti all’attivo (quattro vittorie, quattro sconfitte e nessun pareggio). Poi, al penultimo posto, il Montenegro che chiude stasera, in casa, contro la Croazia e, vista la sua pessima differenza reti (-8), non potrebbe soffiare il terzo posto alle FaerOerne (+2) neanche in caso di vittoria. Una eventualità questa comunque abbastanza remota soprattutto se si pensa che all’andata Modric e compagni si sono imposti facilmente per 4-0 tirando ben 32 volte verso la porta avversaria (contro i 3 soli tiri del Montenegro) centrando il bersaglio in 13 occasioni (contro l’unico tiro in porta dei montenegrini).

La nazionale di Podgorica ha battuto soltanto di misura (2-1) sia il Liechtenstein (in amichevole) che Gibilterra (nel turno precedente di qualificazioni) perdendo 4-0, subito prima, anche contro le Isole Far Oer. Stasera si potrebbero prendere in considerazione sia il 2 che il NoGoal. La vittoria della Croazia è offerta a 1.42 da Eplay24, a 1.40 da BetFlag e Snai.

Il No Goal si può giocare a 1.80 su Eplay24, NetBet e Sisal.