lunedì 17 novembre 2025
Pronostico Malta-Polonia, si parte dal 2 e occhio al risultato esatto

Zielinski e compagni chiudono il loro percorso di qualificazione: analisi e quote del match
2 min
La matematica ancora non consente di definire ufficialmente la classifica finale del gruppo G ma, in pratica, anche qui la situazione è delineata in maniera chiarissima. L’Olanda conquista il primo posto e la qualificazione diretta al Mondiale del prossimo anno mentre la Polonia deve accontentarsi della piazza d’onore e provare a raggiungere gli “Orange” disputando i playoff.

Polonia favorita, ecco quanto vale il segno 2

L’Olanda, prima dell’ultimo match, è infatti prima con 3 punti di vantaggio sulla Polonia, chiude affrontando la Lituania e già ha un vantaggio enorme nella differenza reti rispetto a Zielinski e compagni (+19 contro +6).

Va da sè che... se la gara dell’Olanda sarà una passeggiata lo stesso vale per la Polonia che gioca a Malta i suoi 90 minuti finali. Comunque andrà la classifica non cambierà ma, evidentemente, contro una nazionale che ha fin qui realizzato soltanto 2 reti, l’undici di Varsavia vorrà finire con un successo.

All’andata finì 2-0, magari finirà 2-0, per la Polonia ovviamente, anche al ritorno: un risultato esatto quotato a 6 da Eplay24, Sisal e Elabet.

Il 2 polacco vale 1.30 per Eplay24, 1.28 per AdmiralBet, 1.27 per Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

