lunedì 17 novembre 2025
Premio Fifa Puskas Award 2025, le quote: Deiola sfida Declan Rice e Lamine Yamal© LAPRESSE

Premio Fifa Puskas Award 2025, le quote: Deiola sfida Declan Rice e Lamine Yamal

Undici i candidati per ottenere il riconoscimento, in corsa anche l'italiano per il gol segnato a maggio in Cagliari-Venezia
2 min
Sono undici i gol candidati al premio Puskas, il riconoscimento che celebra il gol più bello segnato nel periodo tra il l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025. Tra le prodezze spicca anche quella di un italiano, Alessandro Deiola, che ha finalizzato con un tiro a giro sotto l'incrocio dei pali una magistrale azione corale in Cagliari-Venezia del 18 maggio scorso.

Deiola vince il premio Puskas? Il parere dei bookie

Il premio, istituito nel 1995 e intitolato a una leggenda del calcio come Ferenc Puskas, verrà assegnato nell'ambito dei Best Fifa Football Awards 2025. Per vedere e votare le prodezze sul sito della Fifa c'è tempo fino al 3 dicembre, a pesare nel verdetto finale sarà un mix equamente diviso tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di "Fifa Legends". Tanti i gol di campioni protagonisti negli anni del premio Puskas: Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar.

Quest'anno a rappresentare la Serie A c'è Alessandro Deiola, che compete con giocatori provenienti da tutto il mondo. Pochi di questi sono tuttavia noti al grande pubblico: spiccano infatti Declan Rice (Arsenal, perla su punizione con il Real Madrid) e Lamine Yamal del Barcellona (sinistro all'incrocio dei pali contro l'Espanyol), entrambi in lavagna a 12.

Per i bookie Deiola è favorito rispetto a questi due candidati: quota 6 per l'ipotesi che a vincere il premio Puskas sia proprio il giocatore del Cagliari.

Il centrocampista dovrà tuttavia vincere la concorrenza del favorito Amr Nasser, la cui rovesciata in Al Ahly-Pharco nella Egypt Capital Cup ha convinto gli operatori: quota 3.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

