Da Torino a Bologna, il grande tennis abita sempre in Italia. Dal 18 al 23 novembre va in scena la Final Eight di Coppa Davis , torneo che l' Italia ha vinto nelle ultime due edizioni. Ma nelle fila delle squadra capitanata da Filippo Volandri non ci saranno le due punte di diamante, Sinner e Musetti . Così come, e questa è notizia recente, non ci sarà neanche Carlos Alcaraz che paga i postumi dell'infortunio patito durante la finale delle Atp Finals contro Sinner . Una situazione che determina significative variazioni nelle quote Vincente Coppa Davis .

L'Italia vince ancora la Coppa Davis? Le quote

Prima era scesa e ora risale in vetta. L'Italia torna favorita, secondo gli operatori, per la conquista dell'Insalatiera per la terza edizione consecutiva. Il trionfo dell'Italia in Coppa Davis è ora offerto a 2.50 da Eplay24, NetBet e Sisal.

La Spagna, orfana della sua stella Alcaraz, perde parecchie posizioni tanto che una sua vittoria è ritenuta meno probabile rispetto a quelle di Repubblica Ceca (che gli spagnoli affronteranno giovedì nei quarti) e Germania. Il successo della Spagna in Coppa Davis è quotato a 7.50.

Coppa Davis, Italia-Austria: chi vincerà per i bookie

Secondo i bookmaker l'Italia resta favoritissima nel match che, mercoledì 19 novembre, la vedrà contrapposta all'Austria. Nel primo singolare Flavio Cobolli conduce a 1.33 su Filip Misolic, un cui successo vale invece 3.20.

Sembra ancor più agevole il compito che attende Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov, l'eroe del confronto che l'Austria è riuscita a far suo contro l'Ungheria.

La vittoria del "Martello" romano è quotata a 1.12 mentre quella dell'austriaco paga ben 6 volte la posta.