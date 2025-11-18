Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Vincente Coppa Davis, come cambiano le quote dopo il forfait di Alcaraz© LAPRESSE

Vincente Coppa Davis, come cambiano le quote dopo il forfait di Alcaraz

Il numero uno al mondo non farà parte della spedizione spagnola, in lavagna dunque è tutto ribaltato: ecco la situazione aggiornata
3 min
TagsCoppa DavisquoteItalia

Da Torino a Bologna, il grande tennis abita sempre in Italia. Dal 18 al 23 novembre va in scena la Final Eight di Coppa Davis, torneo che l'Italia ha vinto nelle ultime due edizioni. Ma nelle fila delle squadra capitanata da Filippo Volandri non ci saranno le due punte di diamante, Sinner e Musetti. Così come, e questa è notizia recente, non ci sarà neanche Carlos Alcaraz che paga i postumi dell'infortunio patito durante la finale delle Atp Finals contro Sinner. Una situazione che determina significative variazioni nelle quote Vincente Coppa Davis.

L'Italia vince ancora la Coppa Davis? Le quote

Prima era scesa e ora risale in vetta. L'Italia torna favorita, secondo gli operatori, per la conquista dell'Insalatiera per la terza edizione consecutiva. Il trionfo dell'Italia in Coppa Davis è ora offerto a 2.50 da Eplay24, NetBet e Sisal.

La Spagna, orfana della sua stella Alcaraz, perde parecchie posizioni tanto che una sua vittoria è ritenuta meno probabile rispetto a quelle di Repubblica Ceca (che gli spagnoli affronteranno giovedì nei quarti) e Germania. Il successo della Spagna in Coppa Davis è quotato a 7.50.

Coppa Davis, Italia-Austria: chi vincerà per i bookie

Secondo i bookmaker l'Italia resta favoritissima nel match che, mercoledì 19 novembre, la vedrà contrapposta all'Austria. Nel primo singolare Flavio Cobolli conduce a 1.33 su Filip Misolic, un cui successo vale invece 3.20.

Sembra ancor più agevole il compito che attende Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov, l'eroe del confronto che l'Austria è riuscita a far suo contro l'Ungheria.

La vittoria del "Martello" romano è quotata a 1.12 mentre quella dell'austriaco paga ben 6 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

