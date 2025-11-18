Italia Under 21, solo la vittoria contro il Montenegro: quote e pronostico

Mancava poco al 90’ e l’ Italia Under 21 , soltanto quattro giorni fa, era in vantaggio sui pari età della Polonia nello scontro diretto per la testa della classifica del gruppo E. Poi, in tre minuti, dall’86’ all’89’, la situazione si è capovolta. La Polonia è andata in rete per due volte di seguito, battendo così 2-1 gli Azzurrini e conquistando il primato solitario in cima al girone.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Adesso la nazionale di Silvio Baldini deve rimboccarsi le maniche e ricominciare a macinare gioco e punti per tenere il passo della capolista ed essere pronta ad approfittare anche di un suo minimo passo falso. Inoltre diventa fondamentale tenere salda la piazza d’onore, utile per conquistare la qualificazione dalla finestra se non sarà possibile arrivarci dalla... porta.

Il mantenimento del secondo posto inizia già da oggi visto che l’Under 21 vola in Montenegro per disputare la sesta gara di queste qualificazioni all’Europeo.

Il Montenegro al momento è terzo con tre lunghezze in meno rispetto a Pisilli e compagni e una vittoria dell’Italia sarebbe fondamentale per tenere a distanza gli avversari.

Gli Azzurrini all’andata erano andati sotto dopo soli 4 minuti ma nella ripresa avevano ribaltato la situazione imponendosi per 2-1.

Quanto basta per suggerire all’Italia di non prendere sotto gamba la sfida e di essere il più possibile concreti sotto porta.

Per le quote il 2 sembra scontato, magari con tanto di Over 2,5. Il blitz dell'Italia è offerto a 1.28 da Eplay24, a 1.27 da LeoVegas e AdmiralBet.

L'Over 2,5 è proposto a 1.68 da Eplay24, a 1.67 da AdmiralBet, a 1.62 da LeoVegas.