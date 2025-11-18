Pronostico Austria-Bosnia, chi va ai Mondiali tra Arnautovic e Dzeko?

Signori, si chiude! Stasera si giocano gli ultimi novanta minuti della fase “regolare” (chiamiamola così) delle qualificazioni europee ai Mondiali del prossimo anno. Poi (a marzo 2026) ci sarà spazio solo per i playoff che completeranno il quadro delle nazionali che voleranno in Canada, Usa e Messico per contendersi il titolo di Campioni del Mondo.

Segnano entrambe? Cosa dicono le quote

Al momento sono rimasti cinque gironi che hanno un solo match ancora da giocare e in quest’ambito molti verdetti sono stati anche già emessi. All’appello, però, ne manca ancora uno fondamentale, quello relativo al gruppo H dove l’Austria è prima con 18 punti ma inseguita da vicino (16 punti) dalla Bosnia Erzegovina che spera ancora nel sorpasso in extremis.

Una speranza alimentata dal fatto che stasera proprio queste due nazionali si affronteranno in uno scontro diretto dalla posta in palio altissima poiché una volerà direttamente al Mondiale mentre l’altra dovrà passare attraverso la lotteria degli spareggi.

L’Austria, forte dei 2 punti di vantaggio, dispone di due risultati favorevoli (anche con il pareggio la qualificazione diretta sarebbe assicurata) mentre la Bosnia di Dzeko, se vuole effettuare il sorpasso di cui si diceva prima, deve soltanto vincere.

Da evidenziare che la nazionale biancorossa ha fin qui subìto soltanto 3 reti (realizzandone 21) mentre quella slava di reti ne ha incassate 6 mettendone a segno 16. Il match di andata (2-1 per gli austriaci) ha regalato il Goal quando non serviva, quello di ritorno (dove invece sembra necessario) dovrebbe regalarlo di nuovo.

Almeno una rete per parte a Vienna è un'ipotesi offerta a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.85 da Sisal.

Per la vittoria del match i bookie vedono favoriti Arnautovic e soci, il segno 1 è proposto a 1.34 da Eplay24 e Betsson, a 1.33 da Sisal. Il 2 della Bosnia oscilla tra quota 8.50 e 9.