martedì 18 novembre 2025
Pronostico Spagna-Turchia, missione (primato) impossibile per Celik e compagni

Pronostico Spagna-Turchia, missione (primato) impossibile per Celik e compagni

Anche in caso di vittoria la nazionale di Montella resterebbe dietro agli iberici per differenza reti
2 min
Spagna Turchia pronostico

La Spagna, capolista del gruppo E, chiude le sue qualificazioni ospitando la Turchia che in classifica è seconda a 3 lunghezze di distanza ma che, anche in caso di vittoria a Siviglia, non potrebbe strappare agli iberici la qualificazione diretta a causa di una differenza reti decisamente distante (solo +5) da quelle delle “Furie Rosse” (+19).

Spagna favorita, il pronostico è sul numero di reti totali

Un divario enorme determinato per buona parte proprio dal risultato dell’andata in Turchia, un match dove la Spagna si impose con il punteggio tennistico di 6-0.

Calhanoglu e compagni giocheranno sicuramente per ottenere un risultato di prestigio ma da un po’ di anni a questa parte contro la Spagna c’è spesso poco o nulla da fare.

In sintonia con le quote l’1 non sembra in discussione e anche l’Over 2,5 ha ottime possibilità di farsi vedere.

Almeno tre reti in partita si giocano a 1.31 su Eplay24 e Betsson, a 1.30 su Snai e AdmiralBet.

RIPRODUZIONE RISERVATA

