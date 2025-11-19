Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Pronostico Fluminense-Flamengo, trasferta insidiosa per la capolista del Brasileirao© Getty Images

Pronostico Fluminense-Flamengo, trasferta insidiosa per la capolista del Brasileirao

Il "Flu" cerca i tre punti in chiave Libertadores: le quote del match in programma a Rio de Janeiro
2 min
TagsFluminenseFlamengopronostico

Neanche il tempo di attendere il fischio di chiusura del match dell’Allianz Parque che sarà già la volta del Flamengo di scendere in campo conoscendo, per altro, il risultato della sua prima inseguitrice.

Una combo ad alta quota per il "Flu-Fla"

La capolista è attesa al Maracanà dalla Fluminense che è impegnata a fare il salto di qualità provando a conquistare un posto nella prossima Copa Libertadores senza passare dalle qualificazioni (che il settimo posto attuale al momento gli imporrebbero).

Il compito dell’undici di Rio è però improbo. Il Flamengo vanta il miglior attacco (69 reti all’attivo) e la miglior difesa (21 reti al passivo) del campionato e questo potrebbe fare la differenza.

La Fluminense viene da 7 Under 2,5 e 7 No Goal di fila e stavolta si potrebbe cambiare... occhio a Goal e Over 2,5.

La combo che lega i due esiti propone una quota davvero interessante: 2.90 su Eplay24 e Betsson, 3 su Sisal, 2.70 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

